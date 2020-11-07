Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 7 ноября

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации COVID-19 в Карелии, привел обновленные данные по количеству заболевших в районах республики.

По данным на 7 ноября, лидером по числу заболевших является Петрозаводск – 4424. Следом Кондопожский район – 429 заболевших. Третье место у Прионежского района – 324 инфицированных.

Более двухсот заболевших в Кемском районе (242), Сегежском районе (219) и Сортавальском районе (217). Больше 150 заболевших в Костомукше (195), в Беломорском районе (180), Лахденпохском районе (175), Медвежьегорском районе (158), Олонецком районе (167), Пряжинском районе (178) и Суоярвском районе (152).

Меньше всего заболевших в Калевальском районе – 44 человека. В оставшихся районах Карелии заболевших меньше 150 человек.

Количество заболевших растет с каждым днем. За сутки в Карелии было подтверждено 179 новых случаев инфицирования, из этого числа заболевших – 153, из них у 37 симптомы средней тяжести. За весь период в республике общее число заболевших составляет 7623, умерших 59, выздоровевших 4725. (фото eastrussia.ru)