Части советского бомбардировщика обнаружили в Карелии

В Медвежьегорском районе в ходе поисковых работ были найдены фрагменты обшивки самолета ТБ-3. Об этом сообщается в группе «Поискового движения Карелии».

Карельский поисковик Павел Брянгин обнаружил детали самолета в землянках и окопах.

Место падения советского бомбардировщик еще предстоит установить.

ТБ-3 (известный как АНТ-6) - советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы. Этот самолет был первым в мире четырехмоторным свободнонесущим монопланом-бомбардировщиком с двигателями, установленными в ряд по размаху крыла. В дальнейшем эта схема стала основой для всех самолетов подобного типа. При создании этого самолета была освоена технология производства подобных машин и был налажен их выпуск большой серией. Хотя ТБ-3 официально снят со службы в бомбардировочных (но не военно-транспортных) частях в 1939 году, он продолжал использоваться как тяжёлый бомбардировщик и транспортный самолёт большую часть Великой Отечественной войны. Построено 818 самолетов. Не сохранилось ни одного ТБ-3. (фото vk.com)