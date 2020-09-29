Новый компьютерный томограф заработал в больнице в Костомукше

Новый компьютерный томограф заработал в Костомукшской межрайонной больнице. Пока, в тестовом режиме. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор.

«Пройти исследование на томографе смогут жители не только Костомукши, но и Муезерского и Калевальского районов. Теперь для этого им не придется отправляться в Петрозаводск»,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Еще два компьютерных томографа поступят в Медвежьегорскую и Сортавальскую ЦРБ. В Медвежьегорске помещение для новой техники уже готово, в Сортавале ремонт планируют завершить к 1 ноября.



По нацпроекту «Здравоохранение» для сосудистых центров республики на покупку 27 единиц оборудования из федерального бюджета направлено 98,5 миллионов рублей. На эти средства также закуплены функциональные кровати для Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Беломорской ЦРБ. В первичное сосудистое отделение в Беломорске поступили специальные тренажеры для разработки суставов.

Фото: vk.com