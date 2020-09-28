Жительница Карелии пожаловалась на падающие куски кирпича и штукатурки

Жительница Сегежи страдала от осыпающейся в доме штукатурки. Женщина обратилась в свою управляющую компанию с просьбой принять меры, так как штукатурка на фасаде дома №17 по улице Спиридована как раз разрушалась над ее балконом. Штукатурка и куски кирпича падали на ее балкон и, по словам женщины, даже повредили балконную дверь.

Однако коммунальщики ответили, что работы по текущему ремонту общего имущества жильцов запланировано на 2021 год. Ответ управляющей компании жительницы Карелии не устроил, поскольку в осенне-зимний период влага и перепады температур могут лишь усугубить проблему. Тогда женщина обратилась за помощью в Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору республики.

После этого работники управляющей организации обследовали дом заявительницы и выявили несколько мест разрушения штукатурного слоя, сообщается в паблике госкомитета. Коммунальщики заключили договор с подрядчиком, который восстановил штукатурный слой.

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