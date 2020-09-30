Названы адреса 34 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых болезнь была подтверждена 29 сентября. Их 34 человека.

Так, в городе появились 15 новых очагов. Это дом №6 по Финскому проезду, дом №21 по улице Нойбранденбургской, дом №5А по улице Водников, дом №4 по улице Сусанина, дом №6А по улице Лососинской, дом №17 по улице Энгельса, дом №11 по улице Чапаева, дом №40 по улице Чкалова, дом №48 по улице Мичуринской, дом №6 по улице Зеленой, дом №52 по улице Пограничной, дом №27/1 по набережной Варкауса, дом №2 по улице Кутузова и дома №7 и 9 по Октябрьскому проспекту.

Помимо этого, новые больные есть в зданиях, в которых ранее коронавирус уже находили. Это дом №21А по улице Репникова, дома №1 и 9 по улице Сегежской, дом №24 по улице Ровио, дом №57А по улице Калинина, дом №22 по улице Мерецкова, дом №3 по улице Повенецкой, дом №17 по улице 2-й Северной, дом №3 по улице Островского, дом №8 по улице Архипова, дом №3 по проспекту Ленина, дом №6 по улице Боровой, дом №16 по улице Советской, дом №1Б по улице Московской, дом №33 по набережной Варкауса, дом №59А по Октябрьскому проспекту, дом №61 по улице Сулажгорской, дом №4 по улице Жуковского и частный дом на улице 8 марта.

Всего в Петрозаводске к 30 сентября 2214 инфицированных Covid-19.