В Кремле пообещали ознакомиться с делом Юрия Дмитриева

В Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Карелии по делу историка Юрия Дмитриева, но пообещали более внимательно ознакомиться с темой. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что есть сообщения в СМИ, но, честно говоря, эта тема не находится под нашим контролем. Честно скажу: я не думаю, что президент в курсе»,

- сказал он.

Песков не стал комментировать решение суда об ужесточении наказания главе карельского отделения общества «Мемориал». Пресс-секретарь добавил, что Кремль «более внимательно» ознакомится с сообщениями об этом деле.

«Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать», - сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Петрозаводского городского суда и изменил наказание Дмитриеву с трех с половиной лет колонии общего режима на 13 лет колонии строгого режима по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Также Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия, по которым ранее историк был оправдан. Решение суда в тот же день прокомментировали в посольстве США в Москве.