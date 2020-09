В посольстве США прокомментировали новый приговор историку Дмитриеву

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала новый приговор руководителю карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Своим мнением пресс-аташе поделилась в «Твиттере». Росс написала в «Твиттере», что решение Верховного суда Карелии продлить и без того «несправедливый приговор» еще на «возмутительные» 10 лет Дмитриеву является «еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России».

The Karelian Supreme Court’s decision to prolong historian Yuri Dmitriyev’s already unjust sentence by an outrageous 10 additional years is another step backwards for #humanrights and historical truths in #Russia.