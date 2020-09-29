В посольстве США прокомментировали новый приговор историку Дмитриеву

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала новый приговор руководителю карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Своим мнением пресс-аташе поделилась в «Твиттере». Росс написала в «Твиттере», что решение Верховного суда Карелии продлить и без того «несправедливый приговор» еще на «возмутительные» 10 лет Дмитриеву является «еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России».

The Karelian Supreme Court’s decision to prolong historian Yuri Dmitriyev’s already unjust sentence by an outrageous 10 additional years is another step backwards for #humanrights and historical truths in #Russia. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) September 29, 2020

Ранее, в июне 2017 года американское посольство уже интересовалось судебным процессом карельского историка. В сообщении дипмиссии говорилось, что посольство обеспокоено в связи с уголовными обвинениями, увидев в них «политическую мотивацию».

Напомним, 29 сентября Верховный суд пересмотрел приговор Петрозаводского городского суда и изменил наказание Дмитриеву с трех с половиной лет колонии общего режима на 13 лет колонии строгого режима по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Также Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия, по которым ранее историк был оправдан.

Фото: iz.ru, Наталья Селиверстова