Женщина лишилась денег после странного звонка о замене счетчика

Мошенники «заработали» 78 тысяч на доверчивой жительнице Карелии. Все началось со звонка, показавшегося 59-летней жительнице Медгоры странным. Незнакомец представился работником энергокомпании и уведомил о срочной замене электросчетчика в квартире, где она не жила уже более двух лет.

После этого звонка через мессенджер с ней связалась сотрудница сервиса «Госуслуги». Чтобы женщина ей поверила, незнакомка отправила снимок своего удостоверения. Она зачем-то потребовала продиктовать ей код из смс, а потом заговорила об утечке данных и подозрительной активности. Весь разговор свелся к необходимости перевода денег на «безопасный счет». Жертве обещали, что все деньги непременно вернутся после перевода, но, разумеется, это было обманом.

Потерпевшая обратилась в полицию, проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»