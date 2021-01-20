Кассационный суд рассмотрит жалобу Дмитриева на решение ВС Карелии

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге назначил дату заседания по жалобе Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии, сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Рассмотрение назначено на 16 февраля. В своей жалобе Дмитриев просит отменить решение Верховного суда Карелии, который 29 сентября 2020 года отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом в июле того же года, по трем статьям (об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия), а также увеличил срок в обвинительной части решения с 3,5 лет до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком.

Впервые Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева в апреле 2018 года по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр в первый раз. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно. На сегодняшний момент в Петрозаводском городском суде идет уже третий по счету пересмотр дела Дмитриева. Процесс приостановлен из-за передачи материалов дела в Кассационный суд.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена. Дмитриев себя виновным не признавал.

Ранее "Петрозаводск говорит" писал о снимках, которые и стали поводом к пересмотру дела.

Фото с сайта ptzgovorit.ru