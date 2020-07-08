Молебен о здравии Юрия Дмитриева прошел в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжаются прения по делу главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, который обвиняется в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Вчера, во вторник 7 июля, прокуратура запросила для Дмитриева суровый срок наказания: 15 лет лишения свободы. В свою очередь адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев попросил суд оправдать его подзащитного по всем так называемым «грязным статьям» уголовного кодекса. В ходе прения выступил и сам подсудимый, который опроверг выдвинутые против него обвинения. Прения должны закончиться сегодня. После этого Дмитриев выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Процесс проходит в закрытом режиме. Из-за пандемии коронавируса в здание суда пускают только лиц, принимающих непосредственное участие в деле (сотрудников прокуратуры и адвокатов). Многочисленная группа поддержки в ожидании новостей дежурит у здания горсуда. Сегодня к ним присоединился священник Григорий Михнов-Вайтенко, который возле суда провел молебен о здравие Юрия Дмитриева.

В то же время в центре карельской столицы, как передают наши журналисты, появились люди, которые устраивают одиночные пикеты в поддержку руководителя карельского общества «Мемориал».

Добавим, что в первых числах июня более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Ранее – 6 мая 2020 года – открытое письмо за освобождение Юрия Дмитриева из СИЗО, которое было подписано российскими учеными, деятелями культуры, политиками и журналистами, было опубликовано в «Новой газете». Чуть позже «Новая газета» опубликовала обращение выдающихся современных европейских писателей, нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в защиту известного историка.

Такая активность группы поддержки карельского историка вызвала негативную реакцию у детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева.

«Мы наблюдаем серьезное давление на суд. Сторона защиты везде транслирует свой вердикт – невиновен. Об этом мы слышим от известных лиц, об этом мы слышим в здании суда. На мой взгляд, это некорректное поведение в отношении самого судебного процесса.

Когда какое-то количество людей стоят в коридорах суда, а суд, на мой взгляд, это не место для акций, аплодисментами и сопровождают человека, обвиняемого в насилии – это какой-то театр абсурда. Это жестокое обращение с ребенком, который заявил, что этот человек мне сделал зло, а вы ему аплодируете. Какой пример мы показываем другим детям, которые подверглись насилию? Что вашему обидчику тоже будут аплодировать?»

– заявил вчера Сараев.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали снимки приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал историка по статьям «Изготовление и распространение детской порнографии», а также «Развратные действия». Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.