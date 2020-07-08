Губернатор выступил против форелевого хозяйства на Пертозере

Глава республики не согласился с решением Министерством сельского и рыбного хозяйства Карелии о предоставлении участка на оз. Пертозеро под строительство садков для разведения товарной рыбы (форели), об этом он сообщил на своей странце в соцсети.

Хозяйство предполагалось построить между бывшим населенным пунктом Тюппега и деревней Викшица. По мнению Артура Парфенчикова, обеспокоенность местных жителей, которые к нему обратились, вполне обоснована.

Пертозеро – это единственный источник воды села Кончезеро. На берегу озера стоит известная клиника «Кивач», здесь же находится единственная в республике детская спортивно-оздоровительная база «Старт». Помимо этого, Пертозеро входит в охранную зону ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кивач».

Понимая необходимость развития рыбоводного хозяйства в Карелии, и в то же время, оценивая важность сохранения экологически чистых водоемов, принято решение подобрать для размещения рыбоводного участка другое место.

Минсельхозу Карелии дано соответствующее указание, а также поручено активнее вести работу с органами местного самоуправления и населением.