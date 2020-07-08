Освещение появится в парке Ивана Царевича

Парк Ивана Царевича на Древлянке благоустроят в рамках проекта комфортной городской среды. План работ по проекту был скорректирован во время встречи специалистов мэрии, депутатов и подрядчика с активными жителями.

Так во время беседы о благоустройстве велопешеходной дорожки в парке обсудили подготовительные работы, установку наружного освещения, укрепление грунта на отдельных участках и другие вопросы, рассказали в пресс-служба администрации. Также обсуждался вопрос сохранения деревьев при благоустройстве. В итоге был согласован перенос линии наружного освещения и объем вырубки деревьев.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Петрозаводске в этом году также благоустраивают Соломенский парк, Новодревлянский сквер, Приозерный парк, территорию в районе Рускеальского проезда, парк Сулажгорского Кирпичного Завода и сквер Кукковский Петух.