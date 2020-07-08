МВД хочет внести изменения в права и разрешить восстанавливать ПТС

МВД разместило для общественного обсуждения проект приказа, который изменит внешний вид водительских прав, уточнит информацию, которая вносится в свидетельство о регистрации транспорта и в паспорт транспортного средства, а также пропишет порядок оформления ПТС взамен утерянного, сообщает «Российская газета»

Когда приказ вступит в силу, на бланке прав появится новая надпись, перевод названия на французский и английский языки – PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.

Кроме того, проект приказа разъясняет порядок оформления паспорта транспортного средства (ПТС) взамен утраченного, в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. До сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было.

Помимо вышеперечисленного, документ уточняет, что должно быть прописано в графе «Особые отметки» паспорта транспортного средства.

Сейчас проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.