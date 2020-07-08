Юрий Дмитриев произнес последнее слово в суде

Сегодня в Петрозаводском городском суде глава карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев, который обвиняется в сексуальном насилии над приемной дочерью, произнес последнее слово, сообщает журналист нашего портала с места событий.

Процесс проходит в закрытом режиме. Из-за пандемии коронавируса в здание суда пускают только участников процесса (прокуратуру, адвокатов и свидетелей). Именно от них журналисты и узнают последние новости. О том, что Дмитриев выступил с последним словом рассказал адвокат Виктор Ануфриев.

Подробно пересказывать, о чем говорил его подзащитный в течение 40 минут, он не стал.

«Ничего плохого не сказал, говорил только хорошее»,

– подчеркнул он.

По его словам, Дмитриев вину по «нехорошим» статьям не признает. Единственное, что касатается хранения оружия

«Если суд сочтет, что это правонарушение, тогда определяете сами степень вины»,

– процитировал адвокат слова Дмитриева.

По всем остальным статьям он просил его оправдать.

Процесс закончен. 22 июля будет вынесен приговор.

Напомним, что сегодня перед зданием суда прошел молебен о здравии Юрия Дмитриева, а в городе состоялись одиночные пикеты в его поддержку.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали снимки приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал историка по статьям «Изготовление и распространение детской порнографии», а также «Развратные действия». Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.