В Беломорске женщина покусала полицейского

По версии следствия, подозреваемая была задержана сотрудниками полиции в Беломорске ночью, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась разжечь костер во дворе многоквартирного дома.

Сотрудники задержали гражданку и попытались доставить ее в отдел полиции. В процессе доставки она напала на одного из стражей порядка, нанеся несколько ударов рукой, после чего укусила за руку. Нападение сопровождалось бранью и оскорблениями в его адрес полицейского.

В настоящее время следственным отделом по г. Беломорск Следственного комитета РФ по РК в отношении 26-летней женщины возбуждено уголовное дело,

проводятся следственные действия. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет – ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.