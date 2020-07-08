В Петрозаводске оформляют клумбы и ремонтируют детские площадки

В Петрозаводске продолжаются работы по озеленению и содержанию города. Сотрудники Городского комбината благоустройства сажают цветы, косят траву и ремонтируют детские городки в разных частях карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, клумбы высаживаются на Комсомольском проспекте, Кукковском кольце, на Студенческом бульваре и площади Кирова. В парках и скверах Петрозаводска специалисты сажают многолетние растения.

Трава также скашивается в разных микрорайонах города. Работы ведутся на улицах Зайцева и Балтийской, на Студенческом бульваре, в Приозерном парке и т.д. Специалисты также ремонтируют и красят детские площадки.

Горожанам напомнили, что в случае обнаружения работ ненадлежащего качества можно звонить в ЕДДС по круглосуточному телефону 051.