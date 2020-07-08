08 июля 2020, 16:10
Общество

РКС проводит конкурс фотографий в честь 85-летия водоканала

Жителям Карелии предлагают рассказать о пользе воды и выиграть умный чайник

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» напоминает о проведении конкурса на лучшую фотографию в честь 85-летия водоканала.

Конкурс продлится до 13 июля. Еще есть время, чтобы успеть побороться за главный приз – умный чайник Xiaomi.

Условия конкурса несложные: на электронный адрес o.gumennikov@rks.karelia.ru нужно прислать фотографию, отображающую пользу воды, а также в нескольких предложениях описать, какая именно польза воды запечатлена на фото.

Главные критерии, по которым будут определять победителя – креативность и выполнение всех условий конкурса. Спешите принять участие и побороться за главный приз, конкурс закончится уже меньше чем через неделю.

Подробности об организаторе, правилах, месте проведения розыгрыша, количестве  и порядке получения призов  - в группе РКС-Петрозаводск.  

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РКС
РКС-Петрозавосдк
Конкурс фотографий
85-летие водоканала