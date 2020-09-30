Европейский Союз отреагировал на ужесточение приговора Дмитриеву

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей сделал заявление о новом приговоре историку Юрию Дмитриеву, которого накануне приговорили к 13 годам колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

Заявление пресс-атташе опубликовано на сайте представительства Европейского союза в РФ. В ЕС новый приговор назвали необоснованным и несправедливым и посчитали, что он приведет к ухудшению ситуации с правами человека.

«Европейский Союз считает, что причиной уголовного преследования г-на Дмитриева стала его правозащитная деятельность и изучение политических репрессий советских времен. Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно усугубит ухудшающуюся ситуацию в сфере прав человека и еще сократит пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в России. Это очередной вопиющий пример оказания неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников в нарушение международных обязательств»,

- говорится в заявлении.

Также ЕС заявил, что Дмитриев «должен быть освобожден незамедлительно и безоговорочно».

«Мы также ожидаем, что г-н Дмитриев будет освобожден по гуманитарным соображениям, в силу его возраста и состояния здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции»,

- резюмировали в ЕС.

Напомним, Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Петрозаводского городского суда и изменил наказание Дмитриеву с трех с половиной лет колонии общего режима на 13 лет колонии строгого режима по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Также Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье о хранении оружия, по которым ранее историк был оправдан.

Решение суда в тот же день прокомментировали в посольстве США в Москве. Также в Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Карелии по делу историка Юрия Дмитриева, но пообещали более внимательно ознакомиться с темой. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что дело Дмитриева нужно довести до Верховного суда России.

Фото: novostivl.ru