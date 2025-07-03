03 июля 2025, 11:31
Общество

Новую железнодорожную платформу обустроили под Петрозаводском

В Прионежье обустроили платформу на станции 427-й километр
Железная дорога
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Прионежском районе обустроили новую железнодорожную платформу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Платформа обустроена на остановке 427-й километр, которая расположена вблизи железнодорожного переезда на дороге к урочищу Падас.

Платформа выполнена из деревянных конструкций, имеет ограждение. Работы проведены для улучшения качества обслуживания пассажиров. © «Петрозаводск говорит»

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