03 июля 2025, 11:31
Новую железнодорожную платформу обустроили под Петрозаводском
В Прионежье обустроили платформу на станции 427-й километр
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Прионежском районе обустроили новую железнодорожную платформу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Платформа обустроена на остановке 427-й километр, которая расположена вблизи железнодорожного переезда на дороге к урочищу Падас.
Платформа выполнена из деревянных конструкций, имеет ограждение. Работы проведены для улучшения качества обслуживания пассажиров. © «Петрозаводск говорит»