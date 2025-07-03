Некоторые продукты подорожали в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты в республике в период с 24 по 30 июня. Информация представлена на сайте ведомства.

Так, за прошедшую неделю подорожали огурцы (2,7%) и различные виды колбас (5,3 - 5,4%). В то же время снизились цены на муку (0,5%), свеклу (0,9%) и картофель (4,1%).

Специалисты Карелиястата постоянно следят за ценами в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. © «Петрозаводск говорит»