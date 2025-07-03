03 июля 2025, 10:46
Некоторые продукты подорожали в Карелии
В Карелиястате рассказали об изменении цен в магазинах республики
Фото: unsplash / michal dziekonski
В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты в республике в период с 24 по 30 июня. Информация представлена на сайте ведомства.
Так, за прошедшую неделю подорожали огурцы (2,7%) и различные виды колбас (5,3 - 5,4%). В то же время снизились цены на муку (0,5%), свеклу (0,9%) и картофель (4,1%).
Специалисты Карелиястата постоянно следят за ценами в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. © «Петрозаводск говорит»