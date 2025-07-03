Молочное хозяйство в Ладве опережает выполнение плана

Сегодня в хозяйстве ООО «Гранд Агро» в Ладве 650 голов крупного рогатого скота. За пять месяцев 2025 года произведено 976,1 тонн молока – это 125 % от плана. Перспективы дальнейшего роста с руководством компании обсудил Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Прионежский район.

В 2025 году предприятие планирует произвести 3023 тонны молока. В этом случае надой на корову составит 8900 кг.

– Радуют амбиции и планы частных собственников – наших земляков, готовых к серьёзному инвестированию в развитие сельскохозяйственного комплекса. В планах руководства не только молочное производство, мясопереработка, но и овощеводческое направление. Правительство готово помочь не только мерами господдержки, но и поделиться опытом работы государственных совхозов в ремонте и модернизации ферм, севообороте, создании собственной кормовой базы.

– сказал Артур Парфенчиков.

В этом году предприятие выполнило яровой сев на площади 1200 га. Компанией приобретено 200 тонн минеральных удобрений. Планы по заготовке кормов для скота составляют 4,25 тыс тонн сенажа и 3 тыс. тонн зеленой массы на силос.

– Сегодня мы ведем заготовку кормов и готовим силосные траншеи. Для повышения удоев привезли с Вологодской области ещё 50 нетелей. В процессе – реставрация помещений для 80 быков: в планах заняться мясопереработкой. Рассматриваем возможность строительства ещё одного крыла, т.к. агрокомплекс был рассчитан на 700 голов, но его не успели достроить. В планах же увеличить поголовье до 1200 голов и создать собственную молочную переработку.

– поделилась генеральный директор «Гранд Агро» Татьяна Лукина.

По словам Татьяны Лукиной в ближайшее время на предприятие доставят новую технику – триплексную косилку и цистерну на 13 тонн для доставки молока на переработку. Сегодня на агрокомплексе трудятся 40 человек.

Из федерального и регионального бюджета ООО «Гранд Агро» получило господдержку в виде субсидий. Общая сумма составила более 37 млн рублей. С 2024 года предприятие приобрело 24 единицы сельскохозяйственной техники, необходимой для обслуживания животноводческих объектов и проведения работ по заготовке кормов. Осуществлен ремонт части животноводческих помещений, модернизирована доильная установка «карусель».

Кроме того, ООО «Гранд Агро» подало заявку на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета в 2026 году на проведение культуртехнических мероприятий.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия