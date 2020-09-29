Историк Анатолий Разумов задержан возле Верховного суда Карелии

Сегодня возле здания Верховного суда Карелии, где идет заседание по делу руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, был задержан друг подсудимого, историк Анатолий Разумов, передает журналист нашего портала с места событий.

По предварительной информации, Разумов был задержан в тот момент, когда давал интервью журналисту. По словам Разумова, для иллюстрации своих слов он достал и развернул плакат в защиту Дмитриева. Рядом стоящие полицейские посчитали это несанкционированным то ли пикетом, то ли митингом.

Как нашему корреспонденту пояснили в правоохранительных органах на месте событий, на данный Разумов считается задержанным. Решается вопрос о доставки его в отделение полиции.

Для справки, Анатолий Разумов – советский и российский историк, специалист по периоду массовых репрессий в СССР; составитель книги памяти жертв сталинских репрессий «Ленинградский мартиролог» и базы данных «Возвращенные имена», руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, один из создателей и историк мемориала «Левашовская пустошь».

Напомним, в Верховном суде Карелии рассматриваются сразу две апелляции в отношение вынесенного приговора известному историку Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.

Приговор обжалует гособвинение, считая его слишком мягким, и сторона защиты, которая настаивает на невиновности руководителя карельского отделения «Мемориала». Апелляцию подали адвокат историка Виктор Ануфриев и представитель потерпевшей – адвокат Игорь Перов.