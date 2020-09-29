Две школы закрылись в Карелии на карантин из-за коронавируса

Две школы, несколько классов и группа дошколят отправлены на карантин из-за угрозы распространения коронавируса в Карелии, сообщает на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены ученики двух школ в Питкярантском районе: в Хийденсельге (76 человек) и Ляскеля (270 человек). В Лоухской школе дети с 5 по 11 класс (338 человек) также занимаются дистанционно, очно – в отдельно стоящем здании – учатся ребята начального звена. Также на карантин отправлена одна группа (20 человек) детского сада №20 в Кондопоге", - говорится в сообщении.

К привычному, очному, режиму обучения вернулись после карантина студенты двух петрозаводских колледжей: педагогического (22 человека) и базового медицинского (29 человек).

Таким образом, на сегодняшний день на карантине по COVID-19 находятся: дошкольников – 2 группы (40 человек); школьников - 56 классов (1208 человек); студентов - 7 групп (139 человек).

На карантине по ОРВИ: 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

Добавим, что в Москве из-за угрозы распространения коронавируса со следующего понедельника, 5 октября все школы выйдут на каникулы. Указ мэра Москвы Сергея Собянина был опубликован на официальном сайте во вторник, 29 сентября.

Пойдет ли глава Карелии на такие же меры мы узнаем сегодня в ходе прямой линии руководителя региона. В режиме онлайн она стартует на странице главы Карелии в соцсетях в 18:00.

Ранее мы писали, что 39 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии. По городам и районам распределение следующее: в Петрозаводске – 27 человек, в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верховье), в Кондопоге – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (село Крошнозеро), в Костомукше – 1 человек.