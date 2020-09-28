Парфенчиков завтра проведет прямую линию с жителями Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков во вторник, 29 сентября, проведет очередную прямую линию с жителями республики. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

Вместе с Парфенчиковым на вопросы жителей ответят министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и вице-премьер Дмитрий Родионов. Прямая линия будет посвящена эпидобстановке и мерам, которые необходимо предпринять, чтобы избежать распространения Covid-19.

Начало эфира в 18:30. Прямая линия будет транслироваться на странице Парфенчикова во «ВКонтакте».