Тротуары продолжают ремонтировать в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается ремонт тротуаров. Так, на днях были закончены работы на улице Энгельса - приведен в порядок тротуар от проспекта Ленина до дома №11, сообщает пресс-служба мэрии.

Как подчеркнули в городской администрации, все необходимые технологические операции на объекте были соблюдены. Подрядчик получит оплату после оценки качества выполненных работ.

Всего в этом году в рамках подготовки к столетнему юбилею республики в Петрозаводске должны быть отремонтированы 15 дорог и 15 тротуаров. Их общая протяженность превышает 17 километров.