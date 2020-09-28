28 сентября 2020, 11:42
Общество

Тротуары продолжают ремонтировать в Петрозаводске

В рамках подготовки к столетию Карелии в столице приведут в порядок 15 тротуаров

В Петрозаводске продолжается ремонт тротуаров. Так, на днях были закончены работы на улице Энгельса - приведен в порядок тротуар от проспекта Ленина до дома №11, сообщает пресс-служба мэрии.

Как подчеркнули в городской администрации, все необходимые технологические операции на объекте были соблюдены. Подрядчик получит оплату после оценки качества выполненных работ.

Всего в этом году в рамках подготовки к столетнему юбилею республики в Петрозаводске должны быть отремонтированы 15 дорог и 15 тротуаров. Их общая протяженность превышает 17 километров.

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Петрозаводск
улица энгельса
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Мэрия
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