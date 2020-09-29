Объявленный в розыск 15-летний петрозаводчанин найден

Сотрудники полиции установили местонахождение 15-летнего подростка, объявленного накануне в розыск в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, юноша пропал 27 сентября. Сообщается, что криминальной составляющей в его исчезновении нет. В полиции не уточнили, где все это время находился молодой человек.

В МВД поблагодарили за помощь в распространении информации о пропавшем горожанине.