Глава «Мемориала» Юрий Дмитриев останется под стражей до 24 июня

7 мая Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию на постановление Петрозаводского суда, который продлил арест Юрию Дмитриеву. Известный историк, руководитель карельского «Мемориала», находится под стражей. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, а также в насильственных действиях сексуального характера.

Об итогах рассмотрения апелляции порталу «Петрозаводск говорит» сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. По его словам, Юрий Дмитриев останется под стражей до 24 июня.

Между тем накануне, 6 мая, «Новая газета» опубликовала открытое письмо в поддержку историка. Составители письма просили суд смягчить меру пресечения, отпустить Юрия Дмитриева из СИЗО, так как там зафиксирована вспышка коронавируса. Это письмо подписали десятки людей, среди которых – самые известные деятели культуры и искусства, журналисты и ученые.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения стали фотографии приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал по статьям изготовление и распространение детской порнографии, а также развратные действия. Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 года по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.