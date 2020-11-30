В Евросоюзе не исключают введения санкций из-за дела Юрия Дмитриева

Новый санкционный режим Евросоюза за нарушение прав человека в мире, который сейчас активно разрабатывается, может затронуть дело карельского историка Юрия Дмитриева, осужденного по обвинению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот режим санкций не связан непосредственно с Россией. Пока мы не можем спекулировать, мы не знаем, что дальше будет с введением санкций. Сначала нужно, чтобы этот режим был утвержден, санкции в принципе возможны, много людей по разным причинам становятся фигурантами санкционных списков. Что касается дела Дмитриева, ЕС уже делал заявления и высказывал сомнения относительно процесса, фигурантом которого он является. Но это должны обсуждать государства-члены… Если государства выяснят, что такие санкции были бы оправданы, то они возможны, и такое решение может быть принято,

- сказал представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, как ЕС реагирует на ситуацию вокруг историка Юрия Дмитриева, и как скоро новый санкционный режим за нарушение прав человека может вступить в силу и быть применен в рамках этой ситуации.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии отправил историка Юрия Дмитриева в колонию, приговорив его к 13 годам заключения за сексуальное насилие над приемной дочерью. Также ВС отправил в суд первой инстанции уголовное дело об изготовлении детской порнографии (оно будет рассматриваться уже в третий раз). Фото rk.karelia.ru