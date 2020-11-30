В Telegram появится новая удобная функция

В мессенджере Telegram вскоре появится функция группового звонка. Пока что она доступна лишь некоторым пользователям, сообщает РИА Новости.

Новая функция названа Voice chat. Групповой звонок сможет создать администратор беседы на основе публичной группы. Общаться в нем смогут участники сообщества или администраторы. Все параметры задаются перед звонком.

Групповые звонки уже появились в бета-версии Telegram 7.3 на устройствах, работающих на Android. С августа в мессенджере тестируют видеозвонки, пока лишь между двумя пользователями.