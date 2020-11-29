Умер актер, сыгравший роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило представлявшее его агентство Bowington Management пишет RT.

«С сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет», – заявили в агентстве.

«Да пребудет с ним сила всегда»,

– добавили в агентстве.

Карьера Проуза, рассказывает «Лента.Ру» в качестве актера длилась более 50 лет. До того как самому появиться в кадре, Проуз являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом и тренировал Кристофера Рива для роли Супермена. Первой картиной, в которой Проуз появился в качестве актера, стало «Казино Рояль» по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В картине он сыграл монстра Франкенштейна. В дальнейшем он исполнил ту же роль в фильмах «Ужас Франкенштейна» (1970) и «Франкенштейн и монстр из ада» (1974).

В дальнейшем Проуз сыграл Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездные войны» (1977-1983). Однако актер только носил костюм героя, голос персонажу дал американец Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), позднее он удостоился «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и неустрашающий голос Проуза (фото Julian Makey / Shutterstock / REX).