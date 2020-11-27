Проститься с Марадоной пришли десятки тысяч человек

В Аргентине прошло прощание с Диего Марадоной и его похороны. Великий футболист был погребен на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса, сообщает РИА Новости.

Марадону похоронили там же, где покоятся его родители, уточняет издание.

Ранее в столице Аргентины прошла церемония прощания с чемпионом мира 1986 года. Проводить Марадону в последний путь пришли десятки тысяч человек. Многие так и не смогли попасть на мероприятие, что вызвало стычки горожан с полицией.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем. Фото ctnews.ru