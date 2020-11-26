Дизайнеры создали идеальное платье для встречи Нового года

В каком образе встречать новый 2021 год? Какой наряд выбрать? Хотя коронапандемия и внесла коррективы в обычную жизнь, но праздник еще никто не отменял, пусть даже он и пройдет в домашней обстановке, поэтому готовиться уже можно сейчас.

Дизайнеры британского бренда House of Fraser предложили вместо коктейльных платьев и новогодних костюмов, пожалуй, модный вариант образа для виртуальной вечеринки или домашнего праздника.

Хотя с виду дизайнерское решение и смахивает скорее на банный халат, но все-таки это платье. Оно изготовлено из органического бамбукового полотна с драпированными рукавами-колоколами и длинным шлейфом, сообщает журнал Woman.ru.

Оно нарядное и в то же время уютное. К нему подойдет яркий макияж, а дополнить облик можно украшениями и тапочками или же красивыми туфлями. Приобрести такой идеальный наряд можно пока лишь в Британии. Возможно, к новому году отечественные дизайнеры придумают еще какой-нибудь идеальный наряд. (фото ru.toluna.com и woman.ru)