Пушкина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC

Телерадиовещательная организация BBC составила список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира в 2020 году.

Среди женщин, которые несут перемены и вносят свой вклад в эти неспокойные времена, можно встретить финского премьер-министра Санну Марин, актрис Мишель Йео и Джейн Фонду, имена ученых, студентов, блогеров, моделей, музыкантов, правозащитников, политиков, учителей и многих других.

В списке ста влиятельных женщин мира можно увидеть имена двух россиянок - художницы Юлии Цветковой, которая привлекает внимание к проблемам прав женщин и ЛГБТ-сообщества, а также имя депутата Госдумы, уроженки Карелии, Оксаны Пушкиной.

BBC написала о Пушкиной, что она стала единственным депутатом Госдумы, который в 2018 году выступил и публично встал на сторону женщин-журналистов, обвинивших председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

«В 2020 году мир сильно изменился, но, помимо травм и кризисов, я поняла одну вещь: новые вызовы всегда раскрывают в людях лучшее»,

- цитирует BBC Пушкину.

Одно место в списке осталось пустым. Как отметила BBC, что это благодарность женщинам, которые в этот необычный год пошли на жертвы, чтобы помочь другим. (фото pnp.ru)