Верховный суд Карелии отложил рассмотрение апелляций по делу Дмитриева

Сегодня в Верховном суде должно было состояться рассмотрение апелляционных жалоб на решение Петрозаводского городского суда по делу историка Юрия Дмитриева. Апелляции подали гособвинитель, адвокат потерпевшей Игорь Перов и адвокат историка Виктор Ануфриев.

Утром у здания суда собралась группа поддержки Дмитриева.

За порядком наблюдала полиция.

Как сообщил с места событий корреспондент портала «Петрозаводск говорит», заседание было отложено по ходатайству Ануфриева. Новая дата рассмотрения апелляционных жалоб назначена на 22 сентября.

Напомним, ранее Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.