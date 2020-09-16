Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» перешла на зимний режим работы

Сегодня, 6 сентября, в соответствии с приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» начала подачу тепла потребителям Петрозаводска в зоне своей ответственности. Энергетики вывели оборудование и тепловые сети на необходимые температурные параметры.

«К началу отопительного сезона была проведена масштабная ремонтная кампания на тепловых сетях в районе Верхнего Чапаевского кольца в Петрозаводске, а также оборудовании Петрозаводской ТЭЦ. Благодаря системной работе в предыдущем отопительном сезоне на магистральных тепловых сетях теплоэлектростанции не было зафиксировано ни одного повреждения»,

— отметил главный инженер филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Роман Картошкин.

Обращаем внимание потребителей, что подключение к теплу производится поэтапно и занимает несколько дней в связи с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления. Точные сроки зависят от работы коммунальных служб и управляющих компаний.