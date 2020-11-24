Суд продлил арест историку Юрию Дмитриеву

Сегодня Петрозаводский городской суд продлил на три месяца арест историку Юрию Дмитриеву по уголовному дело о порнографии, развратных действиях и хранении частей оружия. В этот день в Германии состоялась акция в поддержку историка.

Городской суд пересматривает громкое дело по решению Верховного суда Карелии, который ранее приговорил историка к 13 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью.

Как сегодня решил суд, глава карельского отделения «Мемориал» останется под стражей до 27 февраля 2021 года. Следующее заседание назначено на 27 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Игоря Перова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев рассказал, что в компьютере Дмитриева кроме фотографий обнаженной приемной дочери находились порнографические фильмы и мультфильмы, которые историк просматривал. Данный факт суд воспринял как мотив - возможное доказательство того, что фотографии использовались именно в сексуальных целях: они находились в «близком доступе» к порнографическим материалам.

24 ноября в Берлине перед зданием российского посольства прошел пикет в защиту Дмитриева, сообщает издание Deutsche Welle. Акцию поддержку провели активисты из «Мемориала Германия». Активисты убеждены, что карельский историк невиновен, а обвинение сфабриковано.