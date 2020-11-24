Воры люков угодили в ловушку во дворе, которую сами же и устроили

Камера уличного видеонаблюдения запечатлела, как в одном из дворов столицы Карелии, карма настигла похитителей канализационных люков. Запись опубликовал сайт karelia.news.

Инцидент произошел днем 22 ноября около дома №42 на Первомайском проспекте. В кадре автомобиль «Лада» и несколько молодых людей. Они скрываются за машиной, снимают крышку колодца, прячут ее в багажник, и быстро садятся в автомобиль.

Вместо того, чтобы ехать вперед, автомобиль движется назад и попадает прямо в открытый люк. Злоумышленникам выехать самостоятельно не удается. На помощь им приходит водитель «Нивы», который, судя по всему, не был в курсе предыстории. Управляющая компания передаст запись, на которой виден номер автомобиля, в полицию. (фото onlinetambov.ru)