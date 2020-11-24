Ревнивая жена подожгла дверь в квартиру любовницы в Сортавале

Жительница Карелии предстанет перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества.

Инцидент, который инкриминируют 38-летней женщине, произошел летним вечером в Сортавале. Женщина была уверена, что муж ей изменяет. И она решила отомстить предполагаемой любовнице. В момент преступления женщина была пьяна.

Как предполагают в прокуратуре, ревнивица облила бензином дверь квартиры любовницы и подожгла. Однако пламя стало быстро распространяться. В итоге огонь охватил весь подъезд. От мести с огоньком пострадали пять квартир. Общая сумма ущерб превысила 150 тысяч рублей.

Женщина свою вину признала и частично возместила ущерб. Точку в деле поставит суд Сортавалы. (фото riavrn.ru)