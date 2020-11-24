Мужчина, захвативший детей в заложники в Петербурге, сдался полиции

Спецназу не пришлось штурмовать квартиру в Колпинском районе Петербурга, в которой сегодня днем мужчина заперся со своими шестью детьми и угрожал их убить.

Спустя четыре с половиной часа переговоров с правоохранительными органами захватчик отпустил детей, сообщает «Фонтанка.ру». После этого захватчик сдался полиции.

Шестерых мальчиков увезли на скорой в больницу, где детей осмотрят специалисты. По сообщению издания, мужчина сдался после беседы с прокурором.

По информации РИА Новости, семьей займутся органы опеки, которые проверят, в каких условиях содержались несовершеннолетние. По данным издания, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. (фото Павел Каравашкин, fontanka.ru)