День рождения Дмитриева отметили одиночными пикетами в Петрозаводске

Историк и исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев отметил свой 64-й день рождения в СИЗО. 28 января в поддержку историка, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, в Петрозаводске прошли одиночные пикеты. Об этом сообщает «Север.Реалии».

Поздравили историка и в Москве. Группа поддержки сфотографировалась на фоне памятника Булату Окуджаве на Арбате с поздравлением: «С Днем рождения, Юра!». Фото опубликовано в группе «Дело Дмитриева» в «Фейсбуке».

Дмитриева также поздравили музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Лия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая, писатель Дмитрий Быков, актер Евгений Стычкин, публицист Александр Архангельскийи другие деятели культуры. Информация об этом появилась на «Дожде».

«Новая газета» опубликовала поздравительные письма писателей Виктора Шендеровича, Людмилы Улицкой и вдовы Александра Солженицына, редактора собрания его сочинений Наталии Солженицыной.

«Простите нас, что и этот свой день вы все еще встречаете под стражей», - говорится в письме Солженицыной.

«Спасибо за ваш огромный и праведный труд. Вы не только мертвым возвращаете имена, не только безымянные ямы превращаете в достойные могилы, но и живым дарите чувство сопричастности к судьбе народа, помогаете из «Иванов, родства непомнящих», стать гражданами, в которых так нуждается наша многострадальная и прекрасная отчизна. Будьте здоровы телом и крепки духом».

Суд завершается. 10 февраля состоятся прения сторон.

Напомним, Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения стали фотографии приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал по статьям изготовление и распространение детской порнографии, а также развратные действия. Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 года по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.

Фото: facebook.com, Валерий Поташов