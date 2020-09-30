Вышла книга воспоминаний Сергея Катанандова о работе в республике

В Национальном музее Карелии 25 сентября прошла презентация книги мемуаров Сергея Катанандова и людей, которые работали в его команде в 1990-2000-х годах. Многие из них присутствовали на встрече и делились своими воспоминаниями о том сложном, но полном надежд времени.

Автор книги, который более двадцати лет находился на руководящих постах в республике, долгое время представлял Карелию в Совете Федерации, а сейчас трудится в аппарате губернатора Санкт-Петербурга, тоже приехал в Петрозаводск на презентацию издания.

Книга «Карелия — моя жизнь» рассказывает о переломной эпохе в истории России, когда работа на государственных должностях была не только шансом продвинуться в карьере, но и возможностью сделать что-то по-настоящему полезное для своего края. Директор Национального музея Михаил Гольденберг назвал этот период в Карелии «эпохой Катанандова».

Депутат Петросовета, мэр Петрозаводска, депутат Законодательного собрания Карелии, а затем руководитель республики, член Президиума Госсовета России — Катанандов был по-настоящему своим для Карелии, что отмечают все, кому довелось с ним работать. В год столетия республики Сергей Катанандов стал почетным гражданином Карелии.

На презентацию книги пришли многие из его соратников и соавторов новой книги: Галина Разбивная, Валентина Пивненко, Наталья Вавилова, Андрей Мазуровский, Валентин Шмыков, Алексей Макаров, Людмила Косюк, Наталья Вартанова, Леонид Белуга и другие известные в Карелии люди.

Алексей Макаров, генеральный директор Информационного агентства «Республика Карелия», участвовал в создании книги не только как редактор, но и как один из тех, кто работал в команде Катанандова в 2000-х годах и поделился своими воспоминаниями.

«Очень непростая страница в период руководства С. Л. Катанандова городом и республикой — взаимоотношения с оппозицией, в том числе с оппозиционной прессой, - пишет Алексей Макаров. — «Боевые действия» то остывали, то становились горячими. В этой борьбе по разные стороны баррикад вначале оказались политики […], а потом и журналисты, а позже общественность. Доходило и до писем в адрес Президента РФ, и до роспуска Петросовета, и до личных оскорблений. Надо отдать должное С. Л. Катанандову: в поисках правды в суде, полемизируя с оппонентами, он не добивался закрытия газет, устранения оппозиции с политической арены республики. Хотя, наверное, мог».

О взаимоотношениях Сергея Катанандова с прессой на страницах книги упомянул и генеральный директор телекомпании «Ника» Андрей Мазуровский. Он рассказал, что познакомился с Катанандовым во время путча ГКЧП (Сергей Леонидович в то время был мэром города).

«Сейчас масса оценок того, что произошло, некоторые из себя героев строят, но на самом деле очень многие испугались, а другие никак не могли понять, что происходит — информация просто отсутствовала. Нам в этом смысле повезло: у нас была первая и единственная в Петрозаводске спутниковая тарелка — хорошая армейская антенна, которая ловила все программы, — вспоминает Андрей Мазуровский. — Так что мы единственные, кто мог смотреть не «Лебединое озеро», а CNN. [...] Я пригласил к нам на телевидение посмотреть, что мы поймали в эфире, руководство города — С. Л. Катанандова, А. С. Колесова, А. Ю. Демина. Катанандов не сразу поехал, говорит, тут такие дела, не до телевизора. А я ему говорю: «Приезжайте и просто посмотрите, что происходит». Он приехал, и практически тогда в «Нике» образовался небольшой штаб с участием руководства города — мэрии и Петросовета. Было решено провести митинг на площади Кирова против ГКЧП».

По словам Андрея Мазуровского, Сергей Катанандов всегда правильно относился к СМИ, видя в них своих союзников, способных показать реальную картину происходящего.

Соратники Катанандова поделились воспоминаниями о самых разных ситуациях и проблемах, которые возникали в то время в образовании, здравоохранении, культуре, бизнесе, строительстве и других отраслях, предоставили фотографии из личных архивов.

По словам издателя Юрия Шлейкина, «Карелия — моя жизнь» Сергея Катенандова занимает особое место в ряду мемуарных книг.

— В книге отражен огромный пласт истории республики — 26 лет. Десятки людей дают отзывы не только о работе с Катанандовым, но и в целом о том времени, 1990-х и 2000-х годах. Мемуары автора дополнили воспоминания более чем 40 человек,

— рассказал Юрий Шлейкин порталу «Петрозаводск говорит».

Сергей Катанандов поблагодарил всех, кто участвовал в создании книги, и отметил, что издание получилось красивое и солидное. Вторым обстоятельством он, впрочем, не очень доволен.

— Книга вышла небольшим тиражом, всего 500 экземпляров — это немного. Надо признать, что не все в нее вошло, что можно было включить. Кое-что пришлось подрезать, убрать некоторые фотографии, так как уже вставал вопрос, не издать ли двухтомник. Но все равно книга получилась солидная, что не радует мой глаз. Потому что каждый руководитель должен быть скромным. Но когда мы представили себе, что можно кого-то из тех, кто участвовал в таком большом процессе, обидеть, то сказали себе: так дело не пойдет.

— У людей, которые работали в нашей команде, есть одно, что нас объединяет: не профессиональные качества, не характер, не взгляды на жизнь, а главное — любовь к своей земле, к своему учреждению, к своей профессии,

— сказал Катанандов.

Книгу «Карелия — моя жизнь» Сергей Катанандов передал в дар Национальному музею, а вскоре ее можно будет найти и в библиотеках республики. Каждый из соавторов издания также получил по экземпляру с дарственной надписью автора.

В 2014 году вышла книга об отце Сергея Катанандова — «Дело жизни Л. Д. Катанандова» (автор-составитель Алексей Макаров). Леонид Дмитриевич Катанандов работал на руководящих должностях в строительной отрасли Карелии в 1960-80-х годах. Эта книга также была представлена на презентации.