Сергей Катанандов: «Карелией горжусь. Это моя жизнь»

Его знают в Карелии все. И большинство вспоминает экс-главу республики и годы его правления с благодарностью. Как у каждого известного человека, конечно, есть у него и недоброжелатели. Но одного отрицать нельзя: Катанандов – это часть современной истории Карелии.

Сергей Леонидович Катанандов окончил Петрозаводский государственный университет, по специальности инженер-строитель. В 1977 году начал трудовую деятельность мастером СМУ-1 треста «Петрозаводскстрой».

Проходит совсем немного времени, и он уже главный инженер СМУ-1. Потом работал в объединении крупнопанельного домостроения Петрозаводска. Детская республиканская больница, Петрозаводский молочный комбинат «СЛАВМО», Петрозаводский Дом быта, жилые микрорайоны столицы Карелии – к строительству всего этого приложил он руку.

С 1987 года – в политике. Депутат Петрозаводского городского Совета, депутат Законодательного Собрания Карелии, мэр Петрозаводска. Затем – Руководитель республики, член Президиума Госсовета России. С 2010-го – член Совета Федерации от Карелии.

Сейчас – специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам государственного строительства и взаимодействия с субъектами РФ и активно содействует развитию и укреплению взаимоотношений между Санкт-Петербургом и нашей республикой.

«Родители дали мне все,

чтобы я был настоящим человеком…»

– Сергей Леонидович, ваши родители были известными людьми в Карелии. Это вам мешало или помогало?

– Прежде всего, скажу, что мои родители – замечательные люди. И они много сделали для республики. Папа был талантливый строитель. Мама – известный юрист. Несмотря на то, что они имели заслуженный авторитет далеко за пределами Петрозаводска, никогда не пользовались тем, чтобы как-то помочь в моей карьере. У нас это было в семье не принято. Так что мои успехи – это мои успехи. Мои ошибки – это мои ошибки. Родители для меня пример. Свои лучшие годы отдали Карелии. Я стараюсь им в этом следовать. Моя любовь к нашему краю – это во многом их заслуга. Низкий поклон им за это.

– Годы учебы: 30-я петрозаводская школа, Петрозаводский университет… Расскажите об этом.

– Это самое хорошее время было. Учителя были хорошие, вдумчивые и требовательные. Это дружба, это спорт, постижение жизни. Это обретение собственной семьи, моего крепкого тыла. Не было бы этого – не было бы меня того, какой я есть сейчас. Очень важный этап в моей жизни. Я же не был паинькой и отличником. Но я всегда старался, хотел докопаться до сути самых важных вопросов. Школу и студенческие годы вспоминаю с особой теплотой – стройотряды, походы, верные товарищи. Очень мне это помогло потом…

– Злые языки утверждали, что вы помогали своим друзьям детства и юности, «продвигали» их, когда пришли во власть…

– Давайте говорить серьезно. У меня всегда было правило: спрашивать за конечный результат, и не важно, знаком мне был человек или нет.

Мне сейчас, наоборот, кажется, что я многого хотел от строителей и управленцев. Хотел быстрых действий и верных решений, и, наверное, некоторые до сих пор на меня обижаются, потому что всегда в глаза говорил многим нелицеприятные вещи. Не всегда мне хватало дипломатии, особенно в молодости.

«Политика была для меня

способом помочь людям…»

– В 1987-м вы избрались депутатом Петрозаводского городского Совета, в июне 1990-го стали мэром. Сложные годы… И зачем вам это было надо?

– Мои коллеги-строители нуждались в защите в те сложные годы. Нормально абсолютно, что им нужен был представитель в органах местной власти. Но в защите нуждались не только строители, нуждались бюджетники, пенсионеры. Их интересы пришлось защищать очень жестко. Занимался этим.

Вы правильно заметили: ровно 30 лет назад я стал во главе Петрозаводска. Мой отец не одобрил мой выбор и уход из строительной отрасли – тяжело переживал. Но политика для меня была способом помочь людям. Приходилось решать вопросы снабжения города продуктами, транспортом, ликвидации свалок и выплаты пенсий. Это были очень болезненные вещи. Время было тяжелое: 90-е… Но что-то удавалось решать – энтузиазм захлестывал. Именно тогда я почувствовал поддержку людей. Не скрою, это было приятно. Но главное – это был стимул работать лучше. Решена была транспортная проблема в городе, заморозили рост коммунальных платежей, природный газ к нам пришел.

В 1997 году я вошел в состав Совета по местному самоуправлению России. На мой взгляд, это была оценка, что мы многое делали правильно, стали примером, наш опыт был востребован другими регионами страны.

– Многие из тех времен, в первую очередь, вспоминают фонтаны, которые вы строили в Петрозаводске…

– Да, строили фонтаны. Это был некий символ, что мы живем, не оглядываясь назад, а смотрим вперед, что есть надежда на лучшее. Люди так это и воспринимали. Надо было дать надежду. И мы ее дали. Построили Онежскую набережную в Петрозаводске, стали широко праздновать день города, и горожане нас поддержали. Петрозаводск не стоял на месте даже в самые трудные времена, развивался.

Вперед на республику!

– В 1998-м году вы в результате всенародных выборов стали руководителем Карелии. Каковы были мотивы идти на выборы? И стоило ли бороться?

– Те же мотивы. Чтобы люди поверили, что власть может их защитить. Ведь системные проблемы были в основных отраслях экономики.

Достаточно вспомнить Сегежский ЦБК, где была реальная опасность остановки и банкротства, а значит, потери работы для многих сегежан. Тогда мы приняли жесткие решения – сменили собственника и сделали все, чтобы комбинат работал и развивался.

В Костомукше, чтобы дать новый импульс развитию, удалось использовать тогда такой скрытый резерв, как приграничное сотрудничество. Открыли производство электронного оборудования для «VOLVO» и «SKANIA». Удалось «притащить» на наши северные территории «Икею».

– Ваши усилия по развитию приграничного сотрудничества были оценены. В 2010 году Президент Финляндии Тарья Халонен произвела вас в командоры ордена Льва, а это одна из высших государственных наград страны…

– Не скрою, это большая честь для меня. Но тогда об этом не думал.

В 2000-м году мы совместно с Союзом коммун Финляндии — Кайнуу, Северная Карелия и Северная Похьянмаа – образовали Еврорегион «Карелия». Очень интересный проект.

Началось сотрудничество с финнами в сельском хозяйстве, промышленности, лесной отрасли. Развивалась приграничная инфраструктура. Крепли культурные связи. Грех было этим не воспользоваться. Жители Карелии и Финляндии стали ближе друг к другу.

– Хотели бы кого-то выделить из своей команды?

– Хочу отметить, что со мной, как и с любым руководителем, всегда работала команда единомышленников. Если начать перечислять по именам, то не хватит времени. Это серьезные управленцы. Все они разные по своему характеру – где-то скромные, а где-то амбициозные люди, которые на своих местах многое сделали, положили свое здоровье ради дела. Многие, конечно, уходили, не выдерживали напряжения и набранного темпа. Оставались самые упертые, их всех объединяла Карелия.

– Так и времена и условия переходного периода накладывали свой отпечаток…

– Не то слово… У жителей республики было стойкое убеждение, что они будут забыты властью. Не было уверенности, что будут работать ФАПы в поселках, но они не только работали, а новые открывались. Районные больницы построили в Пряже, Сортавале, ремонтировали и оснащали современным оборудованием медицинские республиканские центры – сделали прорыв в кардиологии, появился сосудистый центр. Если перечислять все, над чем работали, то пальцев на руках не хватит – электрификация железной дороги, спорткомплексы в районах, возведение храмов, модернизация наших ЦБК, проект «Чистая вода» в Петрозаводске… К 90-летию республики отремонтировали основные учреждения культуры, в сельские школы пришел интернет.

Дороги в Карелии из-за дефицита средств были в плачевном состоянии. В районах не было фактически транспортного сообщения между деревнями и поселками. Ремонтировали и строили поэтапно.

Сейчас об этом люди начинают постепенно забывать, что были такие времена, такие проблемы при тотальном дефиците средств. Но они были. Стоило ради этого идти на выборы и побеждать? Думаю, стоило. Это был важный шаг.

– Как вы сейчас думаете: у вас были ошибки в годы руководства Карелией?

– Конечно же были. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И в людях иногда ошибался, и какие-то управленческие решения были ошибочными. Иногда какую-то ситуацию неправильно оценивал. Были моменты, когда население не понимало, что мы делаем. Конечно же, это все было. Но когда я читаю лекции студентам, то всегда обращаю их внимание вот на что: управленец обязан принимать качественные решения, но всегда надо понимать, что ты можешь совершить ошибку. И надо эту ошибку быстро понять и исправить. Это очень важно. И главное, чтобы твои ошибки не были фатальными.

В этом году выйдет моя книга, в которой многие известные в республике люди дают свои оценки различным событиям последнего 30-летия. Думаю, что это будет любопытно почитать многим, так как факты упрямая вещь…

– Вы отдали Карелии (пусть это будет немного пафосно звучать) практически всю жизнь. Что для вас не как высокопоставленного чиновника, а просто как для человека наша республика?

– Конечно же, горжусь нашим краем и очень его люблю. Это для меня – лучшее место на земле. И вы правильно сказали – в ней вся моя жизнь…

И пользуясь случаем, поздравляю всех земляков со столетием образования нашей любимой Карелии. Всем здоровья и позитива!

Сергей Андреев