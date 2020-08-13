Оперштаб назвал, сколько человек заболели COVID-19 в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии коронавирус выявляли 28 раз.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи заболваения были подтверждены в Петрозаводске – 24 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегеже – 1 человек.



Также удалось поправиться еще 35 пациентам. Среди них: в Петрозаводске – 23, в Кондопожском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 2, в Лоухском районе – 3, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 432,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 615,1 случая, по Северо-Западу – 601,7.

С начала пандемии инфекцию в республики подтвердили у 2656 человек, выздоровели - 1869, умерли - 22.