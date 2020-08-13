Дорогу «Крошнозеро-Эссойла» обещают отремонтировать к октябрю

В Карелии на дороге «Крошнозеро-Эссойла», соединяющей несколько населенных пунктов Пряжинского района, продолжают менять асфальт. Работы планируется завершить в октябре. Здесь также появится автоматический пункт весогабаритного контроля. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее на трассе заменили водопропускные трубы и отдельные участки с пучинистыми грунтами, дорожную одежду усилили щебеночно-песчаной смесью.

В правительстве Карелии сообщили, что ранее из-за сильного износа дорожного покрытия дороги были отменены прямые маршруты общественного транспорта между несколькими населенными пунктами и поселком Пряжа. В итоге местные жители добираются до райцентра и обратно с пересадками. Вероятно, новый асфальт на этой дороге позволит решить проблему с общественным транспортом.