Сергей Жуков рассказал, где его можно будет встретить в Карелии

Знаменитый российский певец и лидер культовой группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает отдыхать с семьей в Карелии. Сейчас музыкант проводит время в домике на Сямозере.

Сегодня Жуков поделился своими эмоциями от сбора грибов. Стоит отметить, что музыкант набрал прилично белых.

Регина еще в Москве мечтала сходить за грибами. Но, конечно, там это сделать непросто: нужно найти время, знать места... А здесь мы просто вышли прогуляться, осмотреться вокруг и за 15 минут собрали корзину белых грибов!

Друзья, это непередаваемо! Здесь и лесная земляника, и черника - дети просто гуляют и едят ягоды. Чуть подальше, в более заболоченных местах, огромное количество морошки,

- написал Жуков на своей странице в Instagram.

Лидер «Руки вверх!» посетовал на то, что им с семьей не очень повезло с погодой - на улице +11 и дует сильный ветер. Однако, отметил музыкант, он приехал посмотреть северную природу и получает от нее невероятное удовольствие.

Жуков поделился своими дальнейшими планами. Далее он с семьей поедет в Ладожские шхеры, в горный парк Рускеала, в карельские деревни и на остров Кижи.