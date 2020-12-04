На севере Карелии осудили девятерых нарушителей антиковидного режима

В Лоухском районе наказывают нарушителей антиковидного режима губернатора. С сентября по ноябрь Лоухский районный суд рассмотрел девять административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как следует из материалов суда, нарушителей привлекли к административной ответственности. Всем назначили наказание в виде предупреждения.

В суде поясняют, что коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В связи со сложившейся эпидобстановкой в законодательство были внесены изменения, предусматривающие усиление ответственности за нарушения карантинных мер, в том числе и административной ответственности.

«Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 руб. (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ)»,

- сообщает пресс-служба суда.

В Карелии с 12 марта действует режим повышенной готовности. Нарушение режима самоизоляции в период ограничительных мероприятий, установленных постановлением губернатора, и нарушение масочного режима является основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3»), разъясняет суд.

Ранее Лахденпохский суд рассмотрел 17 дел о нарушениях антиковидного режима. (фото topspb.tv)