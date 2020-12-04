Житель Карелии нашел женскую сумочку и попал под статью

В полицию Костомукши обратилась 69-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что забыла сумочку на стойке с корзинками в магазине. Там лежали документы, золотые украшения, парфюмерия и наличные деньги - 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На следующий день 49-летний мужчина принес сумку в одну из организаций. Он рассказал, что нашел ее на улице. Оказалось, что именно этот человек причастен к краже. Он признался, что нашел сумку в магазине, спрятал ее, а потом забрал себе наличные. Деньги он потратил - раздал долги и заплатил по кредитам. Украденное обещал вернуть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото infoorel.ru