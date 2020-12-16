В Карелии все еще не могут делать тесты на коронавирус за 48 часов

Власти Карелии признали, что в республике не соблюдается установленный в середине ноября Роспотребнадзором норматив о выдаче результатов тестов на коронавирус за 48 часов. В связи, с чем потенциальные распространители вируса ходят на работу. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб Карелии по борьбе с коронавирусом, приведя комментарий губернатора о больничных для семей, в которых есть заболевший ковидом.

«Ситуацию, в которой члены семьи не могут оформить больничный, чтобы отправиться на самоизоляцию при выявлении в семье коронавируса, необходимо менять. Так как результатов теста приходится ждать пока более предписанных 48 часов в связи с возможностями работающих на территории республики лабораторий, потенциальные распространители инфекции вынуждены продолжать ходить на работу»,

- сказано в сообщении оперативного штаба.

«Даже двое суток ждать теста, когда имеет место очаг инфекции, мы не можем. Сейчас, если у человека очевидно коронавирус, мы берем тест, а на следующий день отпускаем членов его семьи на работу, в школу, то это неправильно, потому что нужно принимать решение немедленно», - цитирует Артура Парфенчикова оперштаб.

Власти республики и Роспотребнадзор решили отправлять на карантин с оформлением больничного членов семьи заболевшего с подозрением на коронавирус по результатам осмотра врачом или фельдшером.

При подозрении на коронавирус, Роспотребнадзор направит предписание о медицинском наблюдении в медицинские учреждения, что позволит участковому оформить больничный лист для всех членов семьи.

Как ранее передавало издание РИА Новости, 15 декабря глава Роспотребнаддзора Анна Попова сообщала, что нарушения по времени выдачи результатов тестов на коронавирус все еще регистрируются в 38 регионах России. (фото vedomosti.ru)