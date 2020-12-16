Варламов рассказал об опасном чиновнике-сказочнике из Карелии

Популярный блогер Илья Варламов в новом разгромном посте раскритиковал отношение чиновника из администрации Кемского района к жителям поселка Панозеро.

Поводом для публикации блогера под названием «Сказочник-говнохранитель издевается над людьми» стал лопнувший трос на пароме через реку Кемь, единственной переправе, которая связывает остров Панозеро с большой землей.

Варламов пишет, что не раз рассказывал о «говнохранителях», которые мешают развиваться стране. В особенности он считает опасным вид «чиновник-говнохранитель». Со слов блогера это «сорняк, который невозможно выдернуть», типа борщевика. А еще хуже, когда такой чиновник является еще и сказочником, находчивый ум которого «изобретает миллионы причин, чтобы нормально не работать». Такой вид отыскался на севере Карелии.

«Жители поселка Панозеро, отделенные от большой земли рекой Кемь, давно страдают от действий <…> (прим.ред. цензура). Дело в том, что с миром их связывает только паром. Два месяца в году (весной, во время таянья льда, и в начале зимы, когда лед еще не встал) они фактически от него отрезаны, потому что паром не работает, а по льду ходить и тем более ездить еще нельзя»,

- пишет блогер. Не так давно на переправе лопнул трос, о проблеме в поселке написали СМИ. Жители, как пишет блогер, нашли трос и починили переправу, после чего в ситуацию вмешался глава администрации района Дмитрий Петров.

«Но вмешался он не для того, чтобы выбить поселку мост (пусть даже понтонный) или хотя бы похвалить людей за смекалочку, а для того, чтобы написать сказку о плохом народе. Да, про сказку – не шутка. Петров ее уже удалил, но интернет все помнит»,

- написал Варламов. Напомним, в посте чиновник рассказал свою версию появления поселка, силах природы и реки, упомянул эмоциональных женщин с интернетом, обвинил жителей, что они «сотрясают воздух» по пустому поводу и затем в беседе с изданием «Подъем», назвав реакцию жителей на проблему с переправой хайпом и пиаром.

«К сожалению, в России 2020 года требовать достойной жизни – значит «ловить хайп» и «пиариться». И глава района честно признает, что жители поселка Панозеро были бы никому не интересны без их роликов и попыток спасти ситуацию. Но если люди не нужны главе района, то, может, и такой глава района не нужен людям?»

- задается вопросом Варламов.

Блогер пишет, что Петров в своей сказке «хвалит тех, кто заранее запасается продуктами и лекарствами на время, когда переправа не работает, то есть выживает самостоятельно и перестает как-либо зависеть от властей». В конце своего поста о жителях карельского поселка Варламов предлагает ликвидировать должность Петрова, а средства, которые выделялись на зарплату чиновника (в 2019 году – 1,94 миллиона рублей) направить на ремонт парома. (фото с личной страницы Дмитрия Петрова)