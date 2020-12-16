В мэрии рассказали, как в Петрозаводске борются со снегом и наледью

Сотрудники Городского комбината благоустройства борются со снегом и наледью на улицах Петрозаводска. Техника и мобильные бригады работают в разных микрорайонах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Активные работы идут на лестничных спусках: на Октябрьском, Первомайском, Комсомольском проспектах, на улицах Вольной, Мурманской, Питкярантской, на Ключевском шоссе и в других местах. Посыпаются дорожки и другие элементы пешеходной инфраструктуры. Работы идут на Березовой аллее, в скверах Анны Лисицыной, Марии Мелентьевой, Василия Зайцева, в парке Зеленый берег и т.д.

Также в городе продолжается санитарная обрезка деревьев. Помимо этого, ремонтируется лестница на улице Антикайнена.

В мэрии напомнили, что на неудовлетворительную уборку города можно жаловаться по телефону 051. Фото администрации города